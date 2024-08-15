Шпигував за HIMARS під Покровськом: СБУ затримала жителя Мирнограда

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, особливо ворога цікавили пункти базування реактивних систем HIMARS на Покровському напрямку. Підозрюваний намагався визначити там координати штабів, опорних пунктів і маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ.

"Для збирання розвідувальної інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі. Також чоловік втемну випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів під час поїздок", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, йдеться про мешканця Мирнограда, який був активним користувачем російського Telegram-бота, що збирає інформацію про дислокацію ЗСУ на східному фронті.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.