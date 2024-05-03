Шпигував за ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала харків'янина
Служба безпеки повідомила про підозру жителю Харкова, який шпигував за позиціями українських військових під виглядом прогулянок із собакою
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився працівник виробничої компанії у Харкові, який ідейно підтримував режим РФ. Про це він неодноразово писав у російських Telegram-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки.
"Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Проте правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ.
Слідчі Служби безпеки повідомили харків'янину про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує 8 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 1 травня поліція заявила про викриття 23-річного студента, який під виглядом відомого волонтера ошукав жительку Одеси на понад мільйон гривень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.86
- EUR Купівля 42.2Продаж 42.89
- Актуальне
- Важливе