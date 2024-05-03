Шпигував за ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою: СБУ затримала харків'янина

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився працівник виробничої компанії у Харкові, який ідейно підтримував режим РФ. Про це він неодноразово писав у російських Telegram-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки.

"Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Проте правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ.

Слідчі Служби безпеки повідомили харків'янину про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.