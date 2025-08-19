Сина кронпринцеси Норвегії звинуватили у 32 злочинах, включаючи чотири випадки зґвалтувань

Про це пише The Guardian.

Маріус Борг Хойбі, чия мати є кронпринцесою, а вітчим – кронпринцем Гаконом, майбутнім королем Норвегії, постане перед судом на початку наступного року. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.

За даними прокуратури, йдеться зґвалтування чотирьох різних жінок у період з 2018 року по листопад 2024 року, домашнє насильство над колишньою партнеркою та незаконну зйомку кількох жінок, включаючи їхні геніталії, без їхнього відома та згоди. Його також звинувачують у переслідуванні поліції та порушеннях правил дорожнього руху.

"Наш клієнт заперечує всі звинувачення в сексуальному насильстві, а також більшість звинувачень щодо насильства. Він представить суду детальний опис своєї версії подій", - заявив адвокат Хойбі, Петар Секуліч, який представляє його разом з Еллен Холагер Андаенес.

У червні поліцейський прокурор висунув Хойбі 23 звинувачення, включаючи три звинувачення в зґвалтуванні, після чого справа була передана до прокуратури.

"Ця справа дуже серйозна. Зґвалтування та насильство в близьких стосунках – це дуже серйозні злочини, які можуть залишити тривалі сліди та зруйнувати життя", - наголосив державний прокурор Стурла Хенріксбо.

Він додав, що статус Хойбі як члена королівської родини "не означає, що до нього ставитимуться більш м'яко або суворо, ніж до інших осіб, які вчинили подібні дії".

Хойбі не має королівського титулу і не входить до лінії престолонаслідування. У королівському палаці заявили, що не коментуватимуть справу: "Це питання має розглянути суд і прийняти рішення".