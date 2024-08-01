Смертельна ДТП на Кіровоградщині: експравоохоронця, через дії якого загинули 3 дівчини, засудили до 11 років ув'язнення

Про це інформує ДБР.

"У червні 2023 року правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння відвозив підлітків зі святкування випускного та порушуючи правила безпеки посадив в легкове авто сімох пасажирів. Він втратив керування автомобілем, машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів отримали численні травми. Водій не надав підліткам допомогу та втік з місця аварії", - йдеться у повідомленні.

Знам’янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб та залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України, ч. 4 ст. 286-1 КК України). Його засудили до 11 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами 10 років.