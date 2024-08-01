Смертельна ДТП на Кіровоградщині: експравоохоронця, через дії якого загинули 3 дівчини, засудили до 11 років ув'язнення
Експравоохоронця, який скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині, внаслідок якої загинули три дівчини, засудили до 11 років позбавлення волі
Про це інформує ДБР.
"У червні 2023 року правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння відвозив підлітків зі святкування випускного та порушуючи правила безпеки посадив в легкове авто сімох пасажирів. Він втратив керування автомобілем, машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів отримали численні травми. Водій не надав підліткам допомогу та втік з місця аварії", - йдеться у повідомленні.
Знам’янський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб та залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України, ч. 4 ст. 286-1 КК України). Його засудили до 11 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами 10 років.
- 25 червня у Кіровоградській області через аварію на дорозі загинули троє 17-річних дівчат, ще чотирьох постраждалих госпіталізували. За кермом авто був поліціянт у нетверезому стані.
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