На Кіровоградщині перекинулося авто з 7 випускниками, 3 загинули. За кермом був п'яний поліцейський
У Кіровоградській області через аварію на дорозі загинули троє 17-річних дівчат, ще чотирьох постраждалих госпіталізували. За кермом авто був поліціянт у нетверезому стані
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
У ДБР уточнили, що серед пасажирів автомобіля, яким керував поліцейський напідпитку, було семеро випускників від 16 до 18 років. Четверо з них дістали поранення, їх госпіталізували. Троє 17-річних дівчат загинули: двоє на місці події, ще одна померла у кареті швидкої медичної допомоги.
Раніше про ДТП повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.
Зазначають, що ДТП відбулася на трасі "Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя", поблизу селища Новгородка Кропивницького району Кіровоградської області вранці у неділю, 25 червня.
Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що за кермом автомобіля "Mercedes-Benz" перебував поліціянт одного з територіальних підрозділів. Він порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість, не справився з керуванням та допустив зʼїзд авто в кювет з подальшим перекиданням. Поліція встановила, що водій був у нетверезому стані.
Нині працівники ДБР затримали водія. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даним фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
- 11 червня біля блокпоста на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади.
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