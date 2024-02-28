Снайпер та навідник дронів із "Шторм-Z": зрадники, які воювали проти ЗСУ, отримали 15 років тюрми
За матеріалами Служби безпеки України тюремний строк отримали четверо зрадників, які воювали проти ЗСУ, серед них снайпер та навідник дронів із "Шторм-Z"
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Вони воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах.
Трьох зловмисників українські захисники взяли в полон під Роботиним, ще одного - під час боїв у районі Мар’їнки.
Суд призначив бойовикам 15 років тюрми.
Серед засуджених - двоє мешканців з тимчасово захопленої частини Донеччини. Зокрема в’язень місцевої колонії, який у серпні 2023 року вступив до російського батальйону "Шторм-Z", щоб отримати "амністію".
У лавах окупаційного угруповання він брав участь у боях на Запорізькому напрямку, у тому числі обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним.
Іншим зловмисником виявився ворожий снайпер, який на початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до 1029-го батальйону російських військ.
Після "курсів" бойової підготовки поблизу тимчасово окупованого Енергодара фігуранта перевели до 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу країни-агресора.
У складі цього з’єднання з початку воював на Донецькому напрямку, а потім на Бердянському.
Ще двоє засуджених - мешканці Криму, які брали участь у захопленні Маріуполя.
У грудні 2022 року один з них вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він пройшов підготовку на одному з полігонів на території півострова, а потім поїхав на передову.
Другого зрадника призначили на посаду стрільця у 110-й мотострілецькій бригаді Південного військового округу РФ.
Разом із російськими військами він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар’їнки.
Суд визнав усіх чотирьох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Злочинні дії ще двох бойовиків інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).
- 27 лютого стало відомо, що в Україні заочно отримали вирок дев'ять суддів, які зрадили присягу та перейшли працювати до окупаційних судів Криму.
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