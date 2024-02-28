Снайпер та навідник дронів із "Шторм-Z": зрадники, які воювали проти ЗСУ, отримали 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вони воювали проти Сил оборони на східному та південному фронтах.

Трьох зловмисників українські захисники взяли в полон під Роботиним, ще одного - під час боїв у районі Мар’їнки.

Суд призначив бойовикам 15 років тюрми.

Серед засуджених - двоє мешканців з тимчасово захопленої частини Донеччини. Зокрема в’язень місцевої колонії, який у серпні 2023 року вступив до російського батальйону "Шторм-Z", щоб отримати "амністію".

У лавах окупаційного угруповання він брав участь у боях на Запорізькому напрямку, у тому числі обстрілював позиції ЗСУ під Роботиним.

Іншим зловмисником виявився ворожий снайпер, який на початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до 1029-го батальйону російських військ.

Після "курсів" бойової підготовки поблизу тимчасово окупованого Енергодара фігуранта перевели до 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу країни-агресора.

У складі цього з’єднання з початку воював на Донецькому напрямку, а потім на Бердянському.

Ще двоє засуджених - мешканці Криму, які брали участь у захопленні Маріуполя.

У грудні 2022 року один з них вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Він пройшов підготовку на одному з полігонів на території півострова, а потім поїхав на передову.

Другого зрадника призначили на посаду стрільця у 110-й мотострілецькій бригаді Південного військового округу РФ.

Разом із російськими військами він штурмував позиції ЗСУ в районі Мар’їнки.

Суд визнав усіх чотирьох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії ще двох бойовиків інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).