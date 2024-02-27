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Головна Кримінал В Україні за держзраду заочно засудили 9 суддів з Криму

В Україні за держзраду заочно засудили 9 суддів з Криму

27 лютого, 2024 вiвторок
14:29
Кримінал верховний суд крим

В Україні заочно отримали вирок дев'ять суддів, які зрадили присягу та перейшли працювати до окупаційних судів Криму

Про це інформує прокуратура АР Крим та міста Севастополя. 

Вказано, що дев'ять суддів після анексії Криму зрадили присязі на вірність народу України та перейшли працювати до окупаційних судів. Йдеться про працівників: 

  • Верховного суду Республіки Крим
  • Севастопольського та Євпаторійського міських судів Криму
  • Залізничного районного суду Сімферополя
  • Нижньогірського районного суду Криму
  • Господарського суду Севастополя
  • Арбітражного суду Криму

 "Своїми діями та рішеннями вони сприяли становленню та зміцненню окупаційної судової влади на півострові, а також надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України", - наголосили у прокуратурі. 

Відтак, одна з суддів отримала вирок у вигляді 15 років ув'язнення, четверо – 13 та інші четверо – 12 років. Їх визнали винними у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). 

  • 8 лютого працівники ДБР завершили розслідування у справі колишнього кримського судді, якого Путін призначив очільником незаконно створеного "верховного суду Криму". 
Теги:
Україна
Крим
Анексія Криму
окуповані території
державна зрада
колаборанти
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