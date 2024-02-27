В Україні за держзраду заочно засудили 9 суддів з Криму

Про це інформує прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

Вказано, що дев'ять суддів після анексії Криму зрадили присязі на вірність народу України та перейшли працювати до окупаційних судів. Йдеться про працівників:

Верховного суду Республіки Крим

Севастопольського та Євпаторійського міських судів Криму

Залізничного районного суду Сімферополя

Нижньогірського районного суду Криму

Господарського суду Севастополя

Арбітражного суду Криму

"Своїми діями та рішеннями вони сприяли становленню та зміцненню окупаційної судової влади на півострові, а також надавали допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України", - наголосили у прокуратурі.

Відтак, одна з суддів отримала вирок у вигляді 15 років ув'язнення, четверо – 13 та інші четверо – 12 років. Їх визнали винними у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).