Спецоперація Matador на території 6 країн: Нацполіція спільно з Європолом ліквідувала міжнародну злочинну організацію

Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці викрили міжнародну злочинну організацію, до якої входили понад 50 учасників – громадяни України, Франції, Іспанії, Польщі, Литви, Росії й інших країн. Вона мала ієрархічну структуру, де учасникам кожної відокремленої групи відводили власну роль – вербувальники, перевізники, техніки, механіки, координатори тощо.

"Упродовж півтора року поліцейські України та країн ЄС проводили спільні заходи з документування учасників міжнародної злочинної організації, яка діяла на території Європи та "спеціалізувалася" на заволодінні транспортними засобами лізингових компаній на європейському ринку", – повідомив начальник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

Фото: npu.gov.ua

Учасники організації розробили шахрайську схему, відповідно до якої орендували або брали в лізинг елітні автомобілі на документи підставних громадян. Після офіційного оформлення переправляли транспортні засоби до країн Азії та продавали їх як нові або запчастинами.

Співорганізатори постійно перебували на території ЄС, а вербувальники підбирали українців серед малозабезпечених або безробітних осіб для виїзду до країн Європи. Вони купували для них квитки, забезпечували логістику під час виїзду та знаходили місця для проживання.

Після оформлення автомобілів за підробленими документами "перевізники" доставляли транспортні засоби з місць оренди (зазвичай аеропортів і вокзалів) до визначеного місця. Ще одна група представників злочинної організації транспортувала їх до пунктів переробки.

Окремою гілкою були учасники групи, відповідальні за технічне забезпечення – так звані "чорні механіки". До їхніх обов’язків входило несанкціоноване вимкнення сигналів GPS, встановлених на автівках і кустарна заміна номерів і номерних агрегатів. Після цього учасники ще однієї ланки легалізували ці автівки та продавали до країн Азії як нові або запчастинами.

Правоохоронці вже задокументували причетність членів злочинної організації до 36 епізодів незаконного заволодіння елітними авто на території Іспанії, Франції, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Австрії, Португалії та Італії.

Заходи з викриття та затримання членів угруповання проводили одночасно на території Франції, Іспанії, Польщі, Німеччини, Латвії та України.

Для взаємодії між правоохоронцями створили міжнародні оперативні та слідчі групи (OTF та JIT), до яких увійшли співробітники Нацполіції України та прокурори Офісу генпрокурора, а також правоохоронці жандармерії Франції, нацполіції Іспанії, Польщі, а також Європолу та Євроюсту. Операція отримала умовну назву Matador.

У травні поліцейські всіх країн-учасниць одночасно провели близько 70 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також у місцях переробки та збуту викрадених транспортних засобів. Безпосередньо в Україні співробітники поліції провели понад 50 обшуків.

Фото: npu.gov.ua

В Україні, Франції та Іспанії затримали 13 людей – лідерів та основних учасників злочинної організації. Також, процесуальні дії проводилися на території Польщі та Німеччини. Правоохоронці знайшли викрадені автівки, велику кількість номерних знаків, чорнові записи й інші речі, що мають значення для слідства.

Довідково. Протягом 2023-2024 років правоохоронці усіх залучених країн провели між собою девʼять координаційних зустрічей в режимі онлайн та фізичної присутності, зокрема в Гаазі та Парижі, за результатами яких підрозділи Нацполіції України вперше було долучено як повноцінного партнера до оперативно-цільової групи Європолу (OTF).

Операція Matador – це перший досвід, коли підрозділи Нацполіції України залучили як повноцінного партнера до OTF.