Співробітник СБУ, якого викрили на вимаганні $300 тис. хабаря минулого року, постане перед судом

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

За матеріалами Служби безпеки, до суду скеровано справу співробітника спецслужби, якого Головне управління внутрішньої безпеки викрило на вимаганні хабаря у 2024 році. Розслідування встановило, що посадовець СБУ вимагав $300 тис. від організатора схеми для "ухилянтів" за закриття кримінального провадження.

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі Національної поліції викрили хабарника "на гарячому", під час передачі коштів. Надалі це кримінальне провадження було передано за підслідністю до слідчих Державного бюро розслідувань, а вже згодом, зважаючи на велику суму хабаря – до Національного антикорупційного бюро України", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ детективи Бюро завершили розслідування та передали справу до суду. Зловмиснику висунули підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабаря службовою особою), що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.