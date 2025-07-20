Генпрокурор Кравченко: працівник прокуратури збив жінку на тротуарі у Києві, я представлятиму її інтереси в суді

Потерпіла лишилася живою, справа вже перебуває на особистому контролі генерального прокурора України Руслана Кравченка, про що він сам заявив у себе на фейсбуці, навівши запис наїзду з вуличної камери.

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"Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано. Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури", - навів деталі Кравченко.

Відеозапис зберіг час ДТП - 23:25.

"Беру цю справу під контроль. І, як генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка - ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде", - запевнив генпрокурор.

Зараз потерпілій жінці надається уся необхідна медична допомога.

"Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури", - підсумував Кравченко.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, будь-яка особа ввважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.