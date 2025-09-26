Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн
Журналісти 26 вересня повідомили, що за колишнього військового комісара Євгена Борисова внесли заставу розміром 44 млн грн. Натомість його захист заперечив інформацію
Про це пише Суспільне.
Зокрема, у telegram журналіст Євген Плінський написав, що за Борисова внесли заставу – 44 млн грн. Водночас джерела Суспільного також підтвердили інформацію про заставу.
Однак захист колишнього військового це заперечує.
"Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає", — заявив адвокат Олександр Маковецький.
За його словами, справу вже спрямували на розгляд до Приморського районного суду й останнє продовження запобіжного заходу відбулося після 20 вересня.
Також Маковецький наголосив: суд за ще однією статтею зменшив суму застави на 1 млн грн, і зараз вона становить 44,6 млн грн.
"Функцію супроводу здійснює хтось із захисників чи групи захисників", — наголосив захисник, пояснивши, що внесення застави без відома сторони захисту є неможливим.
Що відомо про справу колишнього військкома Борисова
22 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.
Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались і повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.
Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.
24 липня у Києві працівники ДБР та Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місцеперебування тощо.
25 липня 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Борисову.
14 листопада суд продовжив термін перебування Борисова під вартою. У грудні в Іспанії арештували його нерухомість.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.9
- Актуальне
- Важливе