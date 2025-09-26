Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн

Про це пише Суспільне.

Зокрема, у telegram журналіст Євген Плінський написав, що за Борисова внесли заставу – 44 млн грн. Водночас джерела Суспільного також підтвердили інформацію про заставу.

Однак захист колишнього військового це заперечує.

"Ніхто не вносив заставу. Він ще перебуває в СІЗО. Таких грошей немає", — заявив адвокат Олександр Маковецький.

За його словами, справу вже спрямували на розгляд до Приморського районного суду й останнє продовження запобіжного заходу відбулося після 20 вересня.

Також Маковецький наголосив: суд за ще однією статтею зменшив суму застави на 1 млн грн, і зараз вона становить 44,6 млн грн.

"Функцію супроводу здійснює хтось із захисників чи групи захисників", — наголосив захисник, пояснивши, що внесення застави без відома сторони захисту є неможливим.