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Справу про знищення "Мрії" передали в суд: експосадовцям ДП "Антонов" загрожує до 15 років тюрми

27 лютого, 2024 вiвторок
19:34
Кримінал Літак "Мрія"

Служба безпеки України завершила розслідування щодо знищення літака АН-225 "Мрія" та зібрала докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов". Їм загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомила СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців ДП "Антонов": гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. Злочинні дії ексчиновників призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака АН-225 "Мрія", - проінформували в СБУ.

Зазначено, що наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Відповідно до даних слідства, ексчиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту, аби підготувати його до захисту напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Фігуранти для цього протягом січня-лютого 2022 року віддали розпорядження заблокувати допуск українських військових на територію аеропорту.

"На підставі зібраних доказів, фігуранти обвинувачуються за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань)", - йдеться в повідомленні.

Наразі експосадовці перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У лютому 2022 року в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія".
  • У квітні того ж року речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.
  • 18 жовтня 2022 року повідомлялося, що СБУ з'ясовувала обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило необхідних заходів для його збереження.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
СБУ
російська армія
Війна з Росією
Мрія
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