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Сприяв окупації Бердянська: справу нардепа від ОПЗЖ Пономарьова про держзраду та колабораціонізм передали до суду

15 липня, 2024 понедiлок
19:04
Кримінал Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ

Прокурори скерували до суду справу народного депутата VII, VIII, IX скликань від забороненої партії "Опозиційна платформа - за життя" Олександра Пономарьова

Зміст

Про це повідомляють пресслужба Офісу генпрокурора та Державного борю розслідувань.

За даними слідства, народний обранець 25 лютого 2022 року вирушив з Києва до Бердянська Запорізької області та перейшов на бік ворога. Перебуваючи на тимчасово окупованій території в Бердянську, він організував підприємницьку діяльність підконтрольних йому підприємств. Також надавав допомогу ворогу в окупації міста.

Як встановило досудове розслідування, афілійовані з ним підприємства на тимчасово окупованій території Бердянська та АР Крим налагодили реалізацію продукції, яку збували російським підприємствам. Вони виконували замовлення оборонно-промислового комплексу Росії з виготовлення зброї та броньованої техніки.

Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрічався з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та навіть отримав від них охорону.

За час співпраці з агресорами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію.

Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, він вирішив повернутися на неокуповану частину України.

Фото: Офіс генпрокурора


За даними Офісу генпрокурора, з Києва він продовжував координувати діяльність перереєстрованих на ТОТ Запорізької області підконтрольних комерційних структур.

"Крім того, з березня до листопада 2022 року народний обранець організував проведення фінансово-господарських відносин із підприємствами, які виконували замовлення держави-агресора та незаконних органів влади у тимчасово окупованому Криму", - повідомляють в ОГП.

Він поставляв для них продукцію зі своїх підприємств з Бердянська. Надалі вони використовувалися для забезпечення війни РФ проти України, а також ремонту і будівництва автодоріг на замовлення "государственного казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

Також Пономарьов організував незаконну реєстрацію підконтрольного товариства у так званій податковій службі по Запорізькій області з метою провадження фінансово-господарської діяльності з окупантами.

Народний депутат України обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 25 липня 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді народному депутату від забороненої ОПЗЖ Олександру Пономарьову.
Теги:
Україна
Крим
СБУ
Бердянськ
окуповані території
окупанти
державна зрада
Запорізька область
ДБР
колаборанти
ОПЗЖ
Офіс генпрокурора
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