Сприяв окупації Бердянська: справу нардепа від ОПЗЖ Пономарьова про держзраду та колабораціонізм передали до суду
Прокурори скерували до суду справу народного депутата VII, VIII, IX скликань від забороненої партії "Опозиційна платформа - за життя" Олександра Пономарьова
Про це повідомляють пресслужба Офісу генпрокурора та Державного борю розслідувань.
За даними слідства, народний обранець 25 лютого 2022 року вирушив з Києва до Бердянська Запорізької області та перейшов на бік ворога. Перебуваючи на тимчасово окупованій території в Бердянську, він організував підприємницьку діяльність підконтрольних йому підприємств. Також надавав допомогу ворогу в окупації міста.
Як встановило досудове розслідування, афілійовані з ним підприємства на тимчасово окупованій території Бердянська та АР Крим налагодили реалізацію продукції, яку збували російським підприємствам. Вони виконували замовлення оборонно-промислового комплексу Росії з виготовлення зброї та броньованої техніки.
Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрічався з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та навіть отримав від них охорону.
За час співпраці з агресорами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію.
Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, він вирішив повернутися на неокуповану частину України.
Фото: Офіс генпрокурора
За даними Офісу генпрокурора, з Києва він продовжував координувати діяльність перереєстрованих на ТОТ Запорізької області підконтрольних комерційних структур.
"Крім того, з березня до листопада 2022 року народний обранець організував проведення фінансово-господарських відносин із підприємствами, які виконували замовлення держави-агресора та незаконних органів влади у тимчасово окупованому Криму", - повідомляють в ОГП.
Він поставляв для них продукцію зі своїх підприємств з Бердянська. Надалі вони використовувалися для забезпечення війни РФ проти України, а також ремонту і будівництва автодоріг на замовлення "государственного казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Республики Крым".
Також Пономарьов організував незаконну реєстрацію підконтрольного товариства у так званій податковій службі по Запорізькій області з метою провадження фінансово-господарської діяльності з окупантами.
Народний депутат України обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 25 липня 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді народному депутату від забороненої ОПЗЖ Олександру Пономарьову.
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