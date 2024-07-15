Сприяв окупації Бердянська: справу нардепа від ОПЗЖ Пономарьова про держзраду та колабораціонізм передали до суду

Про це повідомляють пресслужба Офісу генпрокурора та Державного борю розслідувань.

За даними слідства, народний обранець 25 лютого 2022 року вирушив з Києва до Бердянська Запорізької області та перейшов на бік ворога. Перебуваючи на тимчасово окупованій території в Бердянську, він організував підприємницьку діяльність підконтрольних йому підприємств. Також надавав допомогу ворогу в окупації міста.

Як встановило досудове розслідування, афілійовані з ним підприємства на тимчасово окупованій території Бердянська та АР Крим налагодили реалізацію продукції, яку збували російським підприємствам. Вони виконували замовлення оборонно-промислового комплексу Росії з виготовлення зброї та броньованої техніки.

Протягом тривалого часу сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрічався з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та навіть отримав від них охорону.

За час співпраці з агресорами народний депутат відвідував тимчасово окупований Крим та Росію.

Згодом, через комерційні суперечки з окупантами, він вирішив повернутися на неокуповану частину України.

Фото: Офіс генпрокурора

За даними Офісу генпрокурора, з Києва він продовжував координувати діяльність перереєстрованих на ТОТ Запорізької області підконтрольних комерційних структур.

"Крім того, з березня до листопада 2022 року народний обранець організував проведення фінансово-господарських відносин із підприємствами, які виконували замовлення держави-агресора та незаконних органів влади у тимчасово окупованому Криму", - повідомляють в ОГП.

Він поставляв для них продукцію зі своїх підприємств з Бердянська. Надалі вони використовувалися для забезпечення війни РФ проти України, а також ремонту і будівництва автодоріг на замовлення "государственного казенного учреждения "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

Також Пономарьов організував незаконну реєстрацію підконтрольного товариства у так званій податковій службі по Запорізькій області з метою провадження фінансово-господарської діяльності з окупантами.

Народний депутат України обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.