Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Раніше генеральний прокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", – зазначено в повідомленні.

Як повідомило видання "Ґрати", суд задовольнив повністю клопотання прокуратури.

Запобіжний захід нардепу обирали протягом двох днів, суд відбувався у закритому режимі.

За підозрою в держзраді чинного нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова СБУ затримала в понеділок, 24 липня.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.