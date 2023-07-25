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Суд заарештував на два місяці без права внесення застави нардепа від ОПЗЖ Пономарьова

25 липня, 2023 вiвторок
18:16
Кримінал Олександр Пономарьов, нардеп від ОПЗЖ

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді народному депутату від забороненої ОПЗЖ Олександру Пономарьову

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Раніше генеральний прокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", – зазначено в повідомленні.

Як повідомило видання "Ґрати", суд задовольнив повністю клопотання прокуратури.

Запобіжний захід нардепу обирали протягом двох днів, суд відбувався у закритому режимі. 

  • За підозрою в держзраді чинного нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова СБУ затримала в понеділок, 24 липня. 

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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