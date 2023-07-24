СБУ оголосила підозру в держзраді нардепу від ОПЗЖ Пономарьову

Про це інформує СБУ.

Народний депутат Олексій Гончаренко уточнює, що підозру отримав нардеп від ОПЗЖ Олександр Пономарьов. За матеріалами Служби безпеки та Державного бюро розслідувань його викрили на співпраці з Росією і звинувачують у державній зраді.

Так чоловік під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області. Там він добровільно пішов на співпрацю із загарбниками. Він, зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством і відкрив рахунки в місцевих "філіях" банківських установ РФ.

Також нардеп організував "виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам". За інформацією СБУ, мовиться про постачання паливно-мастильних матеріалів для військової техніки загарбників та техніки для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Згодом Пономарьов виїхав до Києва. Там він продовжив координувати підприємства, які й далі працювали на ворога.

Під час слідства правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами злочинної діяльності нардепа на користь Росії. Зараз вирішують питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, триває досудове розслідування. Нардепу загрожує до 15 років ув'язнення.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.