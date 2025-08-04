Суд обрав запобіжні заходи 5 затриманим, унаслідок конфлікту з ТЦК біля стадіону у Вінниці

Про це інформує Суспільне.

Вказано, що суддя Костянтин Гуменюк розглядав кожну справу окремо. За словами прокурора, затриманих обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 15 та ст. 341 (закінчений замах на захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади.

Суддя обрав затриманим запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту. Підозрювані мають право подати апеляцію.

Що передувало

1 серпня 2025 року біля вінницького стадіону "Локомотив" зібралася група людей, обурених, за їхніми словами, незаконним утриманням чоловіків, яких, ймовірно, затримали представники ТЦК та СП.

Відділ комунікації поліції Вінницької області заявив, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Згідно з повідомленням, до установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України. Пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримали в процесуальному порядку.