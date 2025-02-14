Суд взяв під варту нардепа Бондаря, якого підозрюють у співорганізації розкрадання коштів Укрзалізниці

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці не називають ім'я депутата, проте з деталей справи стає зрозуміло, що йдеться про Віктора Бондаря, який до 2014 року входив до фракції Партії регіонів.

У САП зазначили що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, тому сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави. На виконання рішення суду підозрюваного взяли під варту в залі суду.