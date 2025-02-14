Суд взяв під варту нардепа Бондаря, якого підозрюють у співорганізації розкрадання коштів Укрзалізниці
Суд у п'ятницю, 14 лютого, взяв під варту народного депутата Віктора Бондаря, якого підозрюють у співорганізації групи, що заволоділа понад 140 млн грн під час закупівлі кабелів для Укрзалізниці
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Правоохоронці не називають ім'я депутата, проте з деталей справи стає зрозуміло, що йдеться про Віктора Бондаря, який до 2014 року входив до фракції Партії регіонів.
У САП зазначили що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, тому сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави. На виконання рішення суду підозрюваного взяли під варту в залі суду.
Що відомо
НАБУ і САП 17 січня оголосили підозру Віктору Бондарю. За даними слідства, він разом зі спільником-підприємцем розробили схему, яка передбачала постачання продукції Укрзалізниці за завищеними цінами.
У результаті цієї схеми, протягом 2021-2022 роках у тендерах УЗ на постачання кабельно-провідникової продукції нібито незаконно перемогли підконтрольні підприємці компанії.
Внаслідок цього Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими, за словами НАБУ, учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
24 січня ВАКС обрав запобіжний захід Віктору Бондарю та застосував до нього запобіжний захід у вигляді 100 млн грн застави з покладенням низки процесуальних обов'язків.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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