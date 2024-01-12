Трагедія на Миколаївщині: військовий застрелив командира і після цього скоїв самогубство

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов.

"Подія сталася 7 січня. Військовослужбовець близько шести разів вистрелив у заступника командира роти з власного автомата, унаслідок чого той помер. Потім військовослужбовець застрелився сам", - сказав Кльопов.

За словами представника прокуратури, наразі порушено кримінальне провадження. Слідством займається слідче управління Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, а процесуальне керівництво проводить Миколаївська спецпрокуратура у сфері оборони.

Встановлюються інші обставини події, тривають допити свідків.