Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Трагедія на Миколаївщині: військовий застрелив командира і після цього скоїв самогубство

Трагедія на Миколаївщині: військовий застрелив командира і після цього скоїв самогубство

12 січня, 2024 п'ятниця
19:51
Кримінал Пістолет ТТ

У Миколаївській області військовослужбовець застрелив свого командира, а після цього наклав на себе руки

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов.

"Подія сталася 7 січня. Військовослужбовець близько шести разів вистрелив у заступника командира роти з власного автомата, унаслідок чого той помер. Потім військовослужбовець застрелився сам", - сказав Кльопов.

За словами представника прокуратури, наразі порушено кримінальне провадження. Слідством займається слідче управління Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, а процесуальне керівництво проводить Миколаївська спецпрокуратура у сфері оборони.

Встановлюються інші обставини події, тривають допити свідків.

  • 9 січня експолковника з Житомира, який працював на розвідку ПВК Вагнера, суд визнав винним у державній зраді. Його засудили до 15 років позбавлення волі
Україна
ЗСУ
Миколаївщина
Військові новини
Читайте також:
Дана Ярова
11 січня, 2024 четвер
Радниця заступника Умєрова Ярова розповіла, як компанії Гринкевича вигравали тендери
Микола Княжицький
11 січня, 2024 четвер
Запропонований законопроєкт не сприяє, а відштовхує людей від мобілізації, - Княжицький
окупанти
11 січня, 2024 четвер
Defense Express: окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну. Скільки це у дивізіях армії РФ
Київ
-10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.07
    Купівля 38.07
    Продаж 38.82
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 січня
20:51
Шмигаль
Кабмін цьогоріч виділить 40 млрд грн на програми підтримки бізнесу
20:46
Ексклюзив
Військові
"Хтось на найвищих щаблях влади зумисне торпедує мобілізацію у ЗСУ", - політик Омелян
20:46
Tesla
Tesla та Volvo призупиняють виробництво авто через брак компонентів, спричинений ситуацією у Червоному морі
20:28
Сектор Гази
Ізраїль уклав угоду з Катаром щодо доставки ліків для заручників у Газі
20:20
Раймонд ван дер Гоув
Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" стане тренером "Шахтаря", - ЗМІ
20:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Люкс на крові. Чому жінки корупціонерів палять мільйони в інсті?
20:00
переможні новини
Переможні новини 688-го дня війни: Британія надасть найбільший пакет допомоги, а українські виробники виготовили в 100 разів більше дронів, ніж рік до того
19:58
Верховний суд України
Обшуки у Дніпровському суді: райсуд Києва наголошує на порушеннях, у Верховному Суді також обурені
19:50
Ексклюзив
Окупанти, Херсон, Херсонщина
На Херсонщині окупанти планують проводити мобілізацію серед підлітків, - голова пресофісу ОВА Толоконніков
19:41
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Протягом доби на фронті відбулось 68 боєзіткнень, Сили оборони відбили 42 атаки ворога на шести напрямках, - Генштаб
19:11
ЗСУ
В ЗСУ запроваджують систему управління оборонними ресурсами: її використовують країни НАТО
19:07
Сомалі
Антиурядові сили Сомалі взяли в полон чотирьох українців
19:00
Огляд
Путін_Росгвардія
Приватна армія Путіна: що ми знаємо про Росгвардію та чому Кремль посилює її боєздатність
18:59
свиня
Спалах африканської чуми свиней: в Україні створили інтерактивну карту
18:33
Москва_Кремль
РФ готується оскаржувати ймовірну конфіскацію її заморожених активів, - Bloomberg
18:27
Хусити пообіцяли відповісти на удари США по Ємену
18:11
Євробачення-2023
Після презентації пісень фіналістів Нацвідбору Євробачення-2024 Україна піднялась у рейтингу букмекерів
18:08
Дмитро Медведєв
Медведєв відреагував на візит Сунака в Україну і пригрозив британцям війною
18:06
Російські хакери
Українська IT-армія розсекретила дані 3 тис. російських компаній
18:05
Вода
Учені з Колумбійської кліматичної школи встановили, що в одній пляшці води міститься 240 тисяч фрагментів пластику
18:01
Ексклюзив
У Криму люди зазнають тортур, у Сімферополі створено три СІЗО, - Кримська правозахисна група
18:00
OPINION
Борислав Береза
Якщо влада не проведе реформи, то їх проведе Путін
17:48
ЄС
Статус тимчасового захисту в ЄС отримали 4,27 млн українців: скільки з них чоловіків
17:46
Дністер
Прикордонники спіймали іноземця, який намагався переправити українця через Дністер в Молдову
17:27
Оновлено
Сунак приїхав до Київа
Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак приїхав до Києва
17:26
Ердоган
Туреччина надала документи для судових слухань щодо геноциду проти Ізраїлю, - Ердоган
17:21
Крилата ракета
РФ модернізує крилаті ракети й активізує повітряну війну, - Київський безпековий форум
17:14
У Кривому Розі троє підлітків жорстоко зґвалтували жінку
17:10
Ексклюзив
Кремль москва
Війна закінчиться у 2024 році, якщо західні партнери приймуть одне рішення, - аналітик Горбач
17:08
На фото: Ярина Чорногуз
"Огидно, що не закріплено законодавчо": письменниця і військова Чорногуз заявила, що підтримує ідею мобілізації жінок
16:56
НБУ
У НБУ заявили, що скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки
16:51
Зеленський
Група українських моряків перебуває у полоні єменських хуситів, - Зеленський
16:50
ЗСУ отримали більше 37 тис. відгуків на вакансії: найпопулярніша робота - бухгалтер
16:47
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: "Головне, щоб закон був справедливий"
16:42
Володимир Зеленський
Ми обережно розглядаємо кілька кандидатур: Зеленський про призначення посла до Великої Британії
16:39
Оновлено
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки
16:20
РФ скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці: є загиблий
16:02
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Військовий експерт Ступак розповів, що отримає КНДР від Росії в обмін на балістичні ракети
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні розпочався новий етап земельної реформи
16:00
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Після кліпу в сукні FROLOV: Джей Ло знялась для обкладинки нового альбому в комбінезоні російського бренду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV