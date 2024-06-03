Тримали в камерах та катували жителів Херсонщини: нацгвардійцю РФ повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

У змові з іншими російськими нацгвардійцями з квітня по червень 2022 року підозрюваний незаконно утримував у камерах із виснажливими умовами щонайменше 68 цивільних мешканців Херсонщини.

"Камери, де перебували люди, були переповнені, без належної системи вентиляції. Їжу утримуваним видавали один раз на день та навіть рідше, прогулянки заборонялися. Гігієнічні процедури були здебільшого недоступними, а можливості нормально спати не було", - повідомляють правоохоронці.

Також в Офісі генпрокурора зазначають, що на ув’язнених здійснювався психологічний тиск – їм погрожували позбавленням життя. Крім того, люди були вимушені слухати крики інших потерпілих, яких катували та відмовляли у медичній допомозі.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури нацгвардійцю РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.