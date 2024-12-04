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У Дніпрі затримали 5 підозрюваних в організації "ухилянтських схем"

Катерина Ганжа
4 грудня, 2024 середа
15:25
Кримінал Служба безпеки України

У Дніпрі правоохоронці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. Під час комплексних заходів було викрито місцевих працівників ТЦК та СП, військовослужбовців, лікарів та цивільних, яких підозрюють у посередництві для пошуку клієнтів і передачі грошей

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Про це повідомляє Служба безпеки України. 

"За матеріалами справи, фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я. Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів "списували" з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову", - розповіли в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Вартість таких "послуг" становила від 12 тис. доларів з одного військовозобов’язаного.

Правоохоронці поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів і затримали п’ятьох організаторів оборудки, зазначили в Службі безпеки.

"Під час обшуків у зловмисників виявлено медичну документацію з уже готовими неправдивими медичними відомостями, чорнові записи, носії інформації, а також понад 2 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних злочинним шляхом, та зброю", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Затриманим вже повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч. 3 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше українські правоохоронці викрили організаторів трьох схем ухилення від мобілізації у Харкові, Ужгороді та Полтаві. Ділкам вже повідомили про підозру. 
Теги:
Новини
Україна
СБУ
мобілізація
Війна з Росією
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