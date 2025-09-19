Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував схему дезертирства за $5–7 тис.

У Дніпрі затримали колишнього командира військової частини, який організував схему дезертирства за $5–7 тис.

Ксенія Золотова
19 вересня, 2025 п'ятниця
09:39
Кримінал

У Дніпрі правоохоронці затримали колишнього командира військової частини, якого підозрюють у пособництві дезертирству та перешкоджанні діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану

Зміст

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, колишній командир разом із двома цивільними спільниками організовував втечу військовослужбовців безпосередньо з частин. Вартість "послуги" становила від 5 до 7 тис. доларів США. Гроші отримували готівкою, а транспортування проводили таємно, аби уникнути контролю командування.

Правоохоронці задокументували спробу вивезення двох солдатів з навчального центру. Організатори обіцяли повний захист — від перевезення до прикриття у разі перевірок. Затримання відбулося "на гарячому" під час передачі частини обумовленої суми.

У прокуратурі наголосили, що дії підозрюваних створювали реальну загрозу обороноздатності країни, адже призводили до зменшення чисельності особового складу та зриву виконання бойових завдань.

Встановлено, що цей самий офіцер раніше був причетний до справи про фіктивну службу депутатки Дніпропетровської обласної ради. Тоді він допоміг їй числитися військовослужбовицею лише "на папері". Суд визнав його винним у пособництві в ухиленні від служби та розтраті майна, призначивши покарання у вигляді трьох років із випробувальним строком.

Після вироку його понизили у званні з підполковника до майора, відсторонили від посади та залишили у розпорядженні командира частини

Попри попереднє покарання, підозрюваний продовжив злочинну діяльність. Його затримали у гральному закладі Дніпра, де він регулярно проводив час. Під час обшуку в нього вилучили 3,8 тис. доларів США, які він ще не встиг витратити.

Колишньому командиру повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Прокуратура скерувала клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Його двоє цивільних спільників також затримані. Слідство перевіряє інші можливі епізоди діяльності злочинної групи та ймовірну причетність до схеми інших офіцерів військової частини.

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що не можна карати військовослужбовців за добровільне повернення з самовільного залишення частини (СЗЧ) на службу.
