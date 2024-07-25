У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві екснардепки від ВО "Свобода", мовознавиці Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон", - написав він.
За словами президента, операція із затримання була дуже непростою.
"Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб", – написав Зеленський і подякував усім, хто допоміг скласти цілісну картину злочину.
"Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи", - зазначив президент.
"Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі", – додав він.
Що відомо про вбивство Ірини Фаріон
19 липня у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.
Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука.
Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.
Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" оголосило про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника на мовознавицю Ірину Фаріон. За словами Наталії Ющук, осередок ВО Свобода в США оголошує винагороду у розмірі $10,000 за інформацію, яка допоможе затримати вбивцю Ірина Фаріон.
У понеділок, 22 липня, на Личаківському цвинтарі у Львові поховали Ірину Фаріон. Віддати їй останню шану зібралися тисячі людей.
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