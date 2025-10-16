Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Кримінал У Дубліні в центрі для неповнолітніх біженців вбили українського підлітка: поліція з'ясовує обставини трагедії

Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
17:00
Кримінал центр для неповнолітніх біженців у Дубліні

У північній частині Дубліна, у центрі розміщення неповнолітніх шукачів притулку, 15 жовтня стався трагічний інцидент — загинув 17-річний підліток з України

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ірландської поліції.

Подія трапилася 15 жовтня близько 11:00 у квартирі на другому поверсі житлового комплексу Grattan Wood. За даними поліції, між двома підлітками виникла сварка, яка переросла у бійку. Один з них, громадянин України, отримав численні ножові поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Медики, які прибули на виклик, не змогли врятувати хлопця — він помер на місці.

Іншого 17-річного учасника конфлікту затримали, проте його також доставили до лікарні з пораненнями. Під час спроби зупинити бійку постраждала жінка-доглядальниця, яка працює в закладі.

Комплекс Grattan Wood належить державному агентству Tusla, яке опікується дітьми, що залишилися без батьків або потребують захисту. В агентстві підтвердили, що квартира, де стався інцидент, є частиною житлового блоку з цілодобовим доглядом для неповнолітніх шукачів притулку.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін висловив щирі співчуття родині загиблого українського хлопця та запевнив, що правоохоронці проведуть повне розслідування обставин трагедії.

  • 22 серпня у Сполучених Штатах Америки вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка прибула в країну, рятуючись від війни. Підозрюваного в злочині арештували.
     
Київ
+10.9°C
