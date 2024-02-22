У ексочільника Чернігівської обласної ВЛК знайшли $1 млн: йому оголосили підозру

Про це інформує СБУ.

"Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за гроші він обіцяв військовозобов’язаним зняти їх з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. Надалі ухилянти використовували ці документи для виїзду за кордон.

За даними слідства, фігурант діяв спільно з декількома посадовцями обласних ВЛК та медичних установ. Під час обшуків у нього виявили майже 1 мільйон доларів, а також понад 22 тисячі євро. Також в ексочільника Чернігівської обласної ВЛК вилучили документацію на декілька квартир і земельних ділянок. СБУ ініціювала накладення на них арешту.

Чоловіку повідомили про підозру за:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань)

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)

"Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додали в СБУ.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.