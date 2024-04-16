У Гданську ліквідували "фабрику документів" і затримали 25-річну українку

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Як з'ясували правоохоронці, від січня 2024 року в одній з орендованих квартир у Гданську масово підробляли документи у вигляді посвідок на проживання, польських та іноземних ідентифікаційних карток, водійських посвідчень, паспортів, віз, а також інших документів, видача яких належить до юрисдикції воєвод, соціальних установ, роботодавців, лікарів і страхових компаній. Окрім того, прикордонники виявили обладнання, необхідне для виготовлення такого роду документів у вигляді штампів консульств, регіональних установ, інспекторів водійських прав, лікарів та іноземної поліції. Були також готові пакети документів, підготовлені для відправлення одержувачам по всьому світу.

Під час обшуку також виявили ноутбуки, мобільні телефони, принтери та фотолампи, виявили сліди висушених рослин і готівку в сумі, еквівалентній 23 тис. злотих (225,4 тис. грн).

На викриття "фабрики документів" прикордонники вийшли після затримання на початку лютого громадянина Іраку. Чоловіка затримали в аеропорту Гданська, він намагався перетнути кордон за підробленими румунськими документами: паспортом, ідентифікаційною карткою та водійським посвідченням. Окремі документи на чорному ринку коштують до кількох тисяч євро залежно від їхнього типу та ступеня підробки. За версією слідства, такий "румунський" набір міг коштувати до 11 тис. євро.

Підозрювану у скоєнні злочину 25-річну громадянку України доставили до Гданської окружної прокуратури Олива. Їй висунули звинувачення у підробленні документів, за що жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Прокурор застосував до неї запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони виїзду за межі країни.