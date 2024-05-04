У Харкові чоловік під виглядом священника заволодів грошима, церковною атрибутикою та зник: йому оголосили підозру
У Салтівському районі Харкова чоловік під виглядом священослужителя взяв у храмі церковний підрясник, гроші та золоті прикраси й зник. Пізніше він отримав підозру
Про це повідомляє Національна поліція Харківської області.
Підозрюваним виявився 28-річний місцевий житель, раніше засуджений за аналогічні злочини.
Зазначається, що чоловік, перебуваючи на території одного з церковних храмів, представився священнослужителем та заволодів церковним підрясником та требним набором. Також він позичив понад 7 тисяч гривень.
"Вказані речі зловмисник просив для організації похорон своїх батьків. Обіцяв повернути наступного дня, однак припинив будь-який контакт з потерпілою", - йдеться у повідомленні.
Загальна сума збитків становить майже 64 тисячі гривень.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання позбавленням волі на строк до 3 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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