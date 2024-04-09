У Харкові водій збив двох юнаків і втік: один хлопець помер, порушника затримали п'яним

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"8 квітня близько 20:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Москалівській. Невстановлений водій Audi збив пішоходів та скрився. Від отриманих травм 21-річний хлопець помер, його 23-річний товариш був госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Менш ніж за годину патрульні поліцейські виявили біля житлового будинку розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків і встановили чоловіка, який скоїв наїзд. Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.