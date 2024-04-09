У Харкові водій збив двох юнаків і втік: один хлопець помер, порушника затримали п'яним
У Харкові ввечері 8 квітня чоловік збив автівкою двох пішоходів і втік із місця ДТП. Його розшукали й затримали
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
"8 квітня близько 20:20 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Москалівській. Невстановлений водій Audi збив пішоходів та скрився. Від отриманих травм 21-річний хлопець помер, його 23-річний товариш був госпіталізований до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Менш ніж за годину патрульні поліцейські виявили біля житлового будинку розшукуваний автомобіль, який мав механічні пошкодження. Поліцейські здійснили поквартирний обхід, опитали свідків і встановили чоловіка, який скоїв наїзд. Ним виявився 36-річний харків’янин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 9 квітня на Волині бус влетів у блокпост, унаслідок чого було травмовано поліцейського, добровольця та цивільну жінку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.88 Купівля 38.88Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе