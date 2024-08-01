У Херсоні біля магазину чоловік кинув гранату: загинула людина, 5 поранених
Ввечері середи, 31 липня, чоловік у Центральному районі Херсона підірвав гранату на майданчику біля магазину, внаслідок чого одна людина загинула та ще п'ять зазнали поранень
Про це інформує Нацполіція.
Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення, що у мікрорайоні "Північний" на майданчику біля одного з магазинів стався вибух, внаслідок чого постраждали люди.
Поліцейські, які виїхали на місце події встановили, що на майданчик, де відпочивали п’ятеро чоловіків, зайшов невідомий. Між ними виникло непорозуміння, тож незнайомець пішов, а потім повернувся з гранатою. Він її кинув та втік. Внаслідок вибуху загинув 69-річний пенсіонер, а п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року зазнали поранень різної тяжкості.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, нам виявився 48-річний херсонець. Його затримали за місцем проживання.
"Наразі тривають необхідні слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство", ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 21 червня у Бучі Київської області невідомий чоловік підірвав себе гранатою через відмову відвести його на кордон із сусідньою державою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.86 Купівля 40.86Продаж 41.35
- EUR Купівля 44.19Продаж 44.92
- Актуальне
- Важливе