У Херсоні біля магазину чоловік кинув гранату: загинула людина, 5 поранених

Про це інформує Нацполіція.

Вказано, що правоохоронці отримали повідомлення, що у мікрорайоні "Північний" на майданчику біля одного з магазинів стався вибух, внаслідок чого постраждали люди.

Поліцейські, які виїхали на місце події встановили, що на майданчик, де відпочивали п’ятеро чоловіків, зайшов невідомий. Між ними виникло непорозуміння, тож незнайомець пішов, а потім повернувся з гранатою. Він її кинув та втік. Внаслідок вибуху загинув 69-річний пенсіонер, а п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року зазнали поранень різної тяжкості.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, нам виявився 48-річний херсонець. Його затримали за місцем проживання.

"Наразі тривають необхідні слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство", ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.