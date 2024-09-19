У Києві двоє хлопців побили оператора АЗС, оскільки не змогли придбати алкоголь: їм оголосили підозру

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що подія сталася близько 2 ночі. Двоє молодиків 22 та 24 років прийшли на заправку на вулиці Івана Виговського придбати алкоголь.

"Один із них пішов в магазин, де касир пояснила, що алкоголь продають до 22 години. Інший чоловік в цей час на вулиці з палицею в руках почав суперечку з оператором АЗС", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що після того, як його друг вийшов з магазину на АЗС, молодики почали наносити працівнику заправки тілесні ушкодження руками, ногами та металевою палкою, з якою один з них прийшов на заправку.

Унаслідок цього у заправника закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Також хлопці розбили мобільний телефон потерпілого.

Уродженцям Сумської області, які вчинили хуліганство із застосуванням металевої палиці, повідомлено про підозру. (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.