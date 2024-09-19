У Києві двоє хлопців побили оператора АЗС, оскільки не змогли придбати алкоголь: їм оголосили підозру
Уночі на одній з заправочних станцій Києва двоє молодиків побили оператора АЗС через те, що вони не змогли купити алкоголь. Хлопцям повідомили про підозру
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Зазначається, що подія сталася близько 2 ночі. Двоє молодиків 22 та 24 років прийшли на заправку на вулиці Івана Виговського придбати алкоголь.
"Один із них пішов в магазин, де касир пояснила, що алкоголь продають до 22 години. Інший чоловік в цей час на вулиці з палицею в руках почав суперечку з оператором АЗС", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що після того, як його друг вийшов з магазину на АЗС, молодики почали наносити працівнику заправки тілесні ушкодження руками, ногами та металевою палкою, з якою один з них прийшов на заправку.
Унаслідок цього у заправника закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Також хлопці розбили мобільний телефон потерпілого.
Уродженцям Сумської області, які вчинили хуліганство із застосуванням металевої палиці, повідомлено про підозру. (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Уранці 18 вересня на одній з АЗС Києва невідомий чоловік застрелив водія автівки та втік. Пізніше йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.
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