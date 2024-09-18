На заправці у Києві застрелили водія: правоохоронці затримали підозрюваного
Уранці 18 вересня на одній з АЗС Києва невідомий чоловік застрелив водія автівки та втік. Правоохоронці затримали підозрюваного
Про це повідомляють Національна поліція України та Офіс генпрокурора.
Встановлено, що подія сталась близько 7 ранку на автозаправній станції у Святошинському районі. Відомо, що до автомобіля чоловіка "Хонда Акорд" підійшов невідомий та здійснив постріл.
Від вогнепального поранення водій загинув на місці події. Після цього, забравши ключі від машини, підозрюваний сів за кермо автівки та поїхав.
"У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження", - йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
-
На Волині затримали чоловіка, який, імовірно, стріляв у патрульних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.3 Купівля 41.3Продаж 41.8
- EUR Купівля 45.88Продаж 46.55
- Актуальне
- Важливе