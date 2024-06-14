У Києві працівник виніс із банку в рюкзаку $400 тис.: що йому загрожує

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

До поліції Києва надійшло повідомлення від охоронців однієї зі столичних фінансових установ про те, що вони виявили нестачу великої суми грошей. Правоохоронці, прибувши на місце події, з’ясували, що до зникнення коштів причетний 22-річний працівник банку.

Виявилось, що під час чергової процедури обліку, підозрюваний скористався моментом й заховав до свого рюкзака 4 пакунки валюти готівкою та вийшов на обідню перерву. Пізніше, у той же день, в ході перерахунку інші співробітники банку виявили нестачу на суму близько 16 млн грн.

Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

Слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Слідство триває, поліцейські встановлюють місцезнаходження викрадених коштів.

Фото: https://kyiv.npu.gov.ua/

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.