Заволодів 4,2 млн грн, які були речовим доказом: у Києві оголосили підозру прокурору
Прокурору однієї з окружних прокуратур Києва оголосили про підозру у привласненні 4,2 мільйона гривень, які були речовим доказом у справі
Про це інформують ДБР і Офіс генпрокурора.
За даними слідства, прокурор у серпні 2023 року здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Тоді у справі під час обшуку було вилучено понад 4,2 млн грн, які було визнано речовими доказами. Кошти прокурор зберігав у службовому кабінеті. Згодом він перестав ходити на роботу та не з'являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання.
Відтак, йому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
"Прокурори клопотали про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у сумі 4,2 млн грн. Натомість суд ухвалив рішення про застосування щодо нього особистого зобовʼязання. Прокуратура оскаржуватиме це рішення", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше начальнику та співробітнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області, які за 20 тисяч доларів обіцяли уродженцю Молдови допомогти уникнути депортації, оголосили підозри.
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