У Києві затримали 5 чоловіків, яких підозрюють у підпалі військових авто
У Києві правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків, яких підозрюють у підпалі військових автомобілів у трьох районах міста
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, фігуранти діяли двома групами по двоє чоловіків, ще один "працював" самостійно. Йдеться про мешканців Сумщини, Полтавщини та Миколаївщини віком від 21 до 29 років. До Києва чоловіки приїхали на заробітки.
Правоохоронці кажуть, що у Telegram-каналах на підозрюваних вийшли представники спецслужб РФ і запропонували співпрацю. Чоловіки повинні були знаходити військові авто, а після узгодження з "кураторами", підпалювати ці машини.
Фото: Офіс генпрокурора
"Після цього вони сподівалися отримати від окупантів винагороду, однак обіцяних грошей так і не побачили", - кажуть у СБУ.
Загалом за даними Служби безпеки, підозрювані підпалили п'ять службових авто українських захисників у трьох районах міста. Водночас в Офісі генпрокурора кажуть, що чоловіки підпалили три автомобілі, зокрема, йдеться про:
- автівку "Chevrolet Tahoe" у Голосіївському районі на вул. Ямській;
- автомобіль "Mercedes Vito" у Дарницькому районі на вул. Урлівській;
- автомобіль "Niva" в Оболонському районі на вул. Озерній.
Фото: Офіс генпрокурора
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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