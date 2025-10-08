У Києві затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
У середу, 8 жовтня, Київська міська прокуратура повідомила про підозру громадянину Республіки Молдова, якого підозрюють у підпалах двох релейних шаф Укрзалізниці в березні цього року на замовлення російських спецслужб
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру громадянину Республіки Молдова, який у березні цього року на виконання завдань куратора зі спецслужб РФ підпалив дві релейні шафи Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік, за завданням російського куратора з нікнеймом "Оператор", погодився за гроші підпалити дві релейні шафи Укрзалізниці. Оплата мала надійти на його криптогаманець після виконання завдання.
Під час обшуку у підозрюваного було вилучено білу речовину вагою близько 100 грамів, яка, за попередніми даними, є кокаїном. Також знайдено шкіряні мішечки та зіп-пакети, які використовувалися для фасування та зберігання наркотиків. Вилучена речовина направлена на проведення експертизи.
Його дії кваліфіковано як вчинення диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України).
- 16 вересня Служба безпеки України та Національна поліція затримали трьох агентів Росії, які організовували підпали у східних та західних регіонах країни. Зловмисникам загрожує від 8 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
