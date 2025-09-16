У Харкові та на Буковині затримали російських агентів, які підпалювали енергообʼєкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ
СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів Росії, які вчиняли підпали у східних та західних областях України. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це повідомляє СБУ.
Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох російських агентів, які вчиняли підпали у Харкові та у Чернівецькій області. Фігурантами виявилися завербовані ворогом місцеві жителі, які шукали легких заробітків у телеграм-каналах.
У Харкові затримано 21-річного російського агента, який спалив службовий позашляховик ЗСУ, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Чоловік вилив легкозаймисту суміш на капот автомобіля та підпалив її.
Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника, коли він готувався до вчинення нових злочинів у прифронтовому місті.
У Чернівецькій області викрито 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту.
За даними СБУ, після виходу на волю влітку 2024 року він отримав замовлення з РФ на підпал енергооб’єктів Укрзалізниці у західному регіоні.
Для вчинення злочину чоловік залучив свого 34-річного знайомого. Обох зловмисників затримали після того, як вони підпалили місцеву релейну шафу.
Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 16 вересня повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини
