Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У Харкові та на Буковині затримали російських агентів, які підпалювали енергообʼєкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ

У Харкові та на Буковині затримали російських агентів, які підпалювали енергообʼєкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ

Дар'я Тарасова
16 вересня, 2025 вiвторок
13:29
Війна з Росією

СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів Росії, які вчиняли підпали у східних та західних областях України. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох російських агентів, які вчиняли підпали у Харкові та у Чернівецькій області. Фігурантами виявилися завербовані ворогом місцеві жителі, які шукали легких заробітків у телеграм-каналах.

У Харкові затримано 21-річного російського агента, який спалив службовий позашляховик ЗСУ, що проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті. Чоловік вилив легкозаймисту суміш на капот автомобіля та підпалив її.

Військова контррозвідка СБУ затримала зловмисника, коли він готувався до вчинення нових злочинів у прифронтовому місті.

У Чернівецькій області викрито 24-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту.

За даними СБУ, після виходу на волю влітку 2024 року він отримав замовлення з РФ на підпал енергооб’єктів Укрзалізниці у західному регіоні.

Для вчинення злочину чоловік залучив свого 34-річного знайомого. Обох зловмисників затримали після того, як вони підпалили місцеву релейну шафу.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Теги:
Новини
Кримінал
Харків
СБУ
буковина
Чернівці
Читайте також:
Лукаш Вантух
Автор Євген Козярін
15 вересня, 2025 понедiлок
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
горить рязань
Автор Віталій Бесараб
14 вересня, 2025 неділя
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
Чортків і Сатанів
Автор Зіновія Воронович
14 вересня, 2025 неділя
З Чорткова і Сатанова через Бабаї у Пекельне: українські населені пункти з містичними назвами
Київ
+24.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.94
    Купівля 40.94
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
16 вересня
14:35
Новини Заходу України
Проєкт держбюджету: на культуру виділять на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025-му
14:34
Александар Вучич
Вучич подякував росіянам за інформацію про "підготовку майдану" у Сербії
14:32
Дніпро-Арена
Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо
14:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії
13:57
Сергій Аксьонов
Гауляйтер Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення біолабораторій у Криму. ЦПД відреагував
13:37
Угорщина
В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв
13:14
на фото Георгій Мазурашу
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
13:03
Андрій Сибіга
"Не можна дозволити Путіну діяти з відчуттям повної безкарності": Сибіга закликав союзників чинити тиск на Москву
12:57
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
12:51
Естонія
Естонії потрібно до 2 років, щоб побудувати протитанковий рів на кордоні з РФ
12:51
прогноз, погода
Де буде сонячно, а де суттєво похолоднішає: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 вересня
12:25
Ексклюзив
вибори в Україні
Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко
12:23
Псевдовибори
У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію
12:14
президент Румунії Нікушор Дан
Румунія відмовилась долучитися до закриття неба над Україною
12:07
Дональд Трамп
Трамп вимагає $15 млрд від New York Times через нібито наклеп
11:53
Прапор США
США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло
11:31
Ексклюзив
нерухомість оренда
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
11:29
вибух, ракетна атака
ГУР підірвало парковку військової частини у Владивостоці: серед окупантів 155-ї бригади є загиблі і поранені, - ЗМІ
11:29
Росія розмістила депортованих українських дітей у щонайменше 210 установах для перевиховання, - розслідування
11:28
Скотт Бессент
Війна в Україні закінчиться за 2-3 місяці, якщо ЄС посилить санкції проти покупців нафти РФ, - Бессент
11:21
Ексклюзив
Ватикан не має інструментів змусити Москву сісти за стіл переговорів, – релігієзнавець Назаренко
11:17
Анонс
Бенфіка, Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1-го туру основного етапу
11:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Польща просить НАТО закрити небо над Україною, а Росія надає виробництву дронів найвищого пріоритету. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
11:08
Сили оборони уразили НПЗ у Саратовській області РФ
10:43
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:40
Аналітика
НАТО
Що зможе "Східний вартовий" і чи наважиться НАТО бути собою?
10:30
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через спадання спеки: ситуація в енергосистемі 16 вересня
10:11
СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини
10:10
санкції проти Росії
ЄС відтермінував оголошення 19-го пакету санкцій проти Росії: Politico назвало причину
09:59
Ексклюзив
холера
У школах Донецька вже зафіксовано випадки холери, - Андрющенко
09:57
Оновлено
Нічна атака РФ: у Запоріжжі - є загиблий, на Київщині - повторне влучання, частина Сум - без електрики
09:46
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 89 зі 113 російських безпілотників
09:42
Марко Рубіо
Трамп очікує від Європи тих же санкцій проти Росії, які вони вимагають від США, - Рубіо
09:29
санкції
Українська санкційна група підготувала комплексний план посилення тиску на Росію: що пропонують
09:19
на фото Володимир Зеленський
Путін намагається обдурити Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, - Зеленський
08:52
TikTok
Адміністрація Трампа досягла домовленості з Китаєм щодо збереження роботи TikTok у США
08:35
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини
08:18
Оновлено
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 208 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:11
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль посилив наступ на місто Газа з метою його окупації, - Axios
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV