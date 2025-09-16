СБУ затримала російського агента, який вчинив теракт на Житомирщині, що призвів до загибелі людини

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідка СБУ та Національна поліція затримали по гарячих слідах російського агента, який увечері 14 вересня здійснив теракт в одному з районів Коростишева на Житомирщині, підірвавши саморобний вибуховий пристрій (СВП). Унаслідок події загинув 34-річний місцевий житель.

Правоохоронці затримали фігуранта впродовж 8 годин після теракту.

За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 31-річний наркозалежний мешканець Житомира, якого російські спецслужбісти завербували у телеграм-каналах, де він шукав гроші на дозу.

В обмін на обіцянку швидкого заробітку фігурант погодився підготувати теракт. Для конспірації агент спочатку орендував квартиру в обласному центрі, а потім під виглядом господарських закупок придбав компоненти для виготовлення СВП.

"За інструкцією рашистів зловмисник виготовив вибухівку, спорядив її мобільним телефоном для дистанційного підриву та замаскував під вогнегасник. Після цього фігурант заклав СВП у схованку, закидав його сміттям, а координати надіслав куратору", - уточнили в СБУ.

Зазначається, що для того, щоб рашисти могли відстежувати прибуття жертви на місце запланованого теракту та активувати вибухівку, агент встановив навпроти камеру з віддаленим доступом.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у терористичному акті, що призвів до загибелі людини.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.