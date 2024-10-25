У Києві затримали помічника начальника Подільського РТЦК

Про це повідомляє Facebook-сторінка Київського міського ТЦК та СП.

"Триває робота з викорінення корупції в системі комплектування. Напередодні за сприяння Київського МТЦК та СП, керівництва Подільського РТЦК та СП співробітниками ДВКР СБ України затримано помічника начальника Подільського РТЦК та СП у м. Києві", - йдеться у заяві.

У ТЦК заявили, що він за грошову винагороду запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також затриманий нібито хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації.

"Здійснюється оперативне супроводження в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Подібні епізоди кидають тінь не лише на окремі РТЦК та СП, а й на всю систему комплектування. Тож ми й надалі будемо сприяти тому, щоб система позбавлялася порушників закону", - наголосили в ТЦК.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.