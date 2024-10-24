Допомогли ухилитися від мобілізації понад тисячі чоловікам: у Києві працівникам Голосіївського РТЦК оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зокрема, про підозру повідомили трьом службовцям Голосіївського РТЦК та СП Києва, колишньому голові ВЛК та двом цивільним.

За даними слідства, фігуранти організували схему одержання неправомірної вигоди від чоловіків, які підлягають мобілізації. За $8,5 тис. вони нібито обіцяли допомогти з постановкою їх на облік у визначеному ТЦК та СП, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підозрюваних затримали під час одержання другої частини коштів у сумі $4 тис.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад $1,2 млн та €45 тис. готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше РТКЦ та СП, військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю понад $100 тис. кожна.

Фото: Офіс генпрокурора



Залежно від скоєного фігурантам інкримінували вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 361 КК України).

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.