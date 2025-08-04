У Миколаєві група підлітків не змогла потрапити до зачиненого укриття. Поліція почала розслідування
У Миколаєві в ніч на 3 серпня група підлітків під час російської ракетної атаки не змогла потрапити в укриття, бо двері були зачинені
Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївської області.
"Під час моніторингу соціальних мереж поліціянти виявили публікацію, у якій повідомлялося, що в ніч з 2 на 3 серпня, під час оголошеної повітряної тривоги та ракетної атаки з боку держави-агресора, група підлітків не змогла потрапити до укриття в одному з житлових районів обласного центру — двері сховища були зачинені. Правоохоронці перевірили інформацію — факт, викладений у повідомленні, підтвердився", - йдеться у повідомленні.
Відкрито провадження за ознаками ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення у небезпеці. Стаття передбачає до двох років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
- У січні у Львові правоохоронці також відкрили провадження через зачинене укриття.
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