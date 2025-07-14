У МОЗ викрили схему розкрадань, правоохоронці проводять обшуки, - ЗМІ

Про це повідомляють Українська правда та РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що йдеться про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоровʼя України.

У ході розслідування слідчі викрили схему привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яка, за попередніми даними, діяла у 2024-2025 роках за сприяння керівництва МОЗ. Кримінальне провадження у цій справі було відкрито на початку 2025 року.

За даними джерел, йдеться про десятки мільйонів гривень бюджетних коштів.

Новина доповнюватиметься...