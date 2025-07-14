У МОЗ викрили схему розкрадань, правоохоронці проводять обшуки, - ЗМІ
Національна поліція та прокуратура 14 липня проводять обшуки в афілійованих структурах Національної служби здоровʼя
Про це повідомляють Українська правда та РБК-Україна із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що йдеться про компанії, які є надавачами медичних послуг за кошти, розпорядником яких є Міністерство охорони здоровʼя України.
У ході розслідування слідчі викрили схему привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яка, за попередніми даними, діяла у 2024-2025 роках за сприяння керівництва МОЗ. Кримінальне провадження у цій справі було відкрито на початку 2025 року.
За даними джерел, йдеться про десятки мільйонів гривень бюджетних коштів.
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