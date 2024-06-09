У передмісті Одеси водій, тікаючи від поліцейських, наїхав у натовп на пішохідному переході: є жертви

Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:00.

"Попередньо встановлено, що 34-річний водій легковика BMW, тікаючи від патрульних, на одному з перехресть здійснив зіткнення з автівкою Ford, після чого наїхав на трьох жінок, які в цей час переходили дорогу по пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій BMW також постраждав, його відправили до лікарні. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися.

"У керманича BMW відчувається запах алкоголю з ротової порожнини. У нього відібрані біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння", - додали в поліції.