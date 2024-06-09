У передмісті Одеси водій, тікаючи від поліцейських, наїхав у натовп на пішохідному переході: є жертви
У неділю, 9 червня, у селі Фонтанка на Одещині водій BMW, тікаючи від патрульних, наїхав на натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході
Про це повідомляє Національна поліція Одеської області.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18:00.
"Попередньо встановлено, що 34-річний водій легковика BMW, тікаючи від патрульних, на одному з перехресть здійснив зіткнення з автівкою Ford, після чого наїхав на трьох жінок, які в цей час переходили дорогу по пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водій BMW також постраждав, його відправили до лікарні. Після огляду лікарів двоє жінок від госпіталізації відмовилися.
"У керманича BMW відчувається запах алкоголю з ротової порожнини. У нього відібрані біологічні зразки для встановлення стану сп’яніння", - додали в поліції.
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