У польському Щецині водій легковика збивав людей на "зебрі" і тротуарі: серед постраждалих є 6 українців

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Інцидент стався у п'ятницю, 1 березня, близько 15:00 у центрі Щецина.

Водій червоного Ford Focus, 33-річний мешканець Щецина, раптово з'їхав з дороги, виїхав на пішохідний перехід, а потім на тротуар і здійснив наїзд на кілька десятків людей навіть не намагаючись гальмувати або когось об'їхати.

За словами свідків, він рухався зі швидкістю від 30 до 40 км/год.

Намагаючись утекти, водій виїхав на зустрічну смугу на проспекті Визволення, після чого зіткнувся з іншою автівкою. Постраждали четверо людей.

Водія затримав один зі свідків інциденту.

"У нас загалом 20 постраждалих віком від п'яти років до 62 років", - заявив губернатор Західнопоморського воєводства Адам Рудавський. - Серед поранених - шестеро дітей, шестеро громадян України. Двоє людей перебувають у критичному стані, четверо - у важкому".

Що відомо про стан українців

Консул України у Гданську Олександр Плодистий повідомив, що у результаті в’їзду водія у натовп у Щецині постраждали шестеро громадян України: четверо жінок і чоловік віком від 20 до 42 років, а також 5-річний хлопчик, передає Укрінформ.

"Вони отримали травми різного ступеня тяжкості, перебувають у трьох шпиталях. 41-річна жінка перебуває у критичному стані, постраждала також її п’ятирічна дитина, в якої струс мозку”,- зазначив він.

За словами Плодистого, сьогодні лікар повідомив, що стан жінки стабілізувався, загрози життю наразі немає. Дитина перебуватиме лікарні ще 2-3 дні, нею опікуються друзі сім’ї.

Він додав, що наразі решта українців перебувають у стабільному стані, їх життю нічого не загрожує.

Почесний консул України у Щецині Генрик Колодій разом з воєводою Західнопоморського воєводства відвідав постраждалих і поспілкувався з лікарями.

Плодистого зауважив, що українці отримують усю необхідну медичну допомогу, яка надається безплатно, навіть попри те, що одна із жінок не має польської медичної страховки, оскільки приїхала з Німеччини.

"Питання оплати не стоїть, адже міркування зрозумілі: це форс-мажор, який не можна було прорахувати, вони є жертвами злочину”, - підсумував консул України у Гданську.