У РФ зростає кількість арештів чиновників міноборони через корупцію: розвідка Британії прогнозує збереження цієї тенденції надалі

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Відомство зазначає, що 23 травня заступника начальника генштабу РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна затримали за підозрою в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому висунули обвинувачення.

Цей випадок стався після нещодавніх арештів інших високопосадовців міністерства оборони Росії, яких також підозрюють у корупції, - заступника міністра оборони Тимура Іванова та начальника управління кадрів Юрія Кузнєцова.

Британська розвідка підкреслює, що усі ці арешти у російському відомстві відбулися після того, як 12 травня Сергія Шойгу було усунуто з посади міністра оборони РФ. Шамарін очолює управління зв'язку міноборони РФ з 2021 року. Один із його попередників на цій посаді, генерал-полковник Халіл Арсланов, також був притягнутий до відповідальності за обвинуваченням у корупції ще у 2020 році.

У міноборони Британії наголошують, що корупція глибоко вкоренилася в російському міноборони, і цілком імовірно, що надалі буде проведено нові арешти.