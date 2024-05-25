У РФ зростає кількість арештів чиновників міноборони через корупцію: розвідка Британії прогнозує збереження цієї тенденції надалі
Після низки арештів чиновників російського міністерства оборони, яких звинувачують у корупції, ця тенденція може зберегтися у Росії й у майбутньому
Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.
Відомство зазначає, що 23 травня заступника начальника генштабу РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна затримали за підозрою в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Йому висунули обвинувачення.
Цей випадок стався після нещодавніх арештів інших високопосадовців міністерства оборони Росії, яких також підозрюють у корупції, - заступника міністра оборони Тимура Іванова та начальника управління кадрів Юрія Кузнєцова.
Британська розвідка підкреслює, що усі ці арешти у російському відомстві відбулися після того, як 12 травня Сергія Шойгу було усунуто з посади міністра оборони РФ. Шамарін очолює управління зв'язку міноборони РФ з 2021 року. Один із його попередників на цій посаді, генерал-полковник Халіл Арсланов, також був притягнутий до відповідальності за обвинуваченням у корупції ще у 2020 році.
У міноборони Британії наголошують, що корупція глибоко вкоренилася в російському міноборони, і цілком імовірно, що надалі буде проведено нові арешти.
- Нещодавно у звіті британського відомства також зазначалося, що корупція у російському міністерстві оборони була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе