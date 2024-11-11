У Запоріжжі чоловік застрелив 4 людей і скоїв самогубство

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Зазначається, що подія сталася в одній з квартир Комунарського району Запоріжжя.

За попередньою інформацією, один з присутніх в оселі відкрив стрілянину з вогнепальної зброї, внаслідок якої смертельні поранення отримали двоє жінок і двоє чоловіків. Після цього він, попередньо, скоїв самогубство, поціливши зі зброї собі в голову, та випав з вікна 7-го поверху.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші профільні служби", - йдеться у повідомленні.