У Запоріжжі затримали агента РФ, який готував ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі України
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі російського агента, який готував нову серію повітряних атак окупантів по енергетичній інфраструктурі України. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення
Про це інформує Служба безпеки України.
Як встановило розслідування, російським агентом виявився 28-річний випускник запорізького електротехнічного коледжу. Російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) завербувала його через телеграм-канали.
"Головним завданням фігуранта був пошук і передача ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької і Дніпропетровської областей", - розповіли в Службі безпеки.
Там додали, що за інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога "зсередини" підприємства.
Зокрема, агент доповідав росіянам про наслідки їхніх атак по енергетичних об’єктах, а також збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів.
"Також фігурант періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону. Під час формування агентурного "звіту" зловмисник позначав геолокації потенційних "цілей" на гугл-карті та готував текстовий опис кожного об’єкта", - зазначили в СБУ.
Співробітники СБУ затримали російського "крота" і провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.
"Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше Служба безпеки України повідомляла про затримання російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині, який коригував удари російської армії по Силах оборони.
