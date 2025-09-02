СБУ викрила російського агента, який шпигував на Донеччині

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Основним його завданням була розвідка та передача координат ремонтних баз, де відновлювали пошкоджену після боїв українську військову техніку.

За даними слідства, агентом виявився 37-річний працівник одного з місцевих заводів. Він потрапив у поле зору ФСБ через свого брата, який мешкає на території Росії та співпрацює з окупантами. Після вербування зрадник почав збирати дані про оборонні об’єкти.

Під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення, чоловік приховано фотографував цехи підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки ЗСУ. Отримані знімки з геолокаціями він мав передавати куратору з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Російські спецслужби планували використати ці розвіддані для підготовки нових ударів по українських оборонно-промислових потужностях у прифронтовому регіоні. Однак контррозвідка СБУ спрацювала на випередження та запобігла витоку секретної інформації.

Під час обшуків у зловмисника вилучили смартфон, за допомогою якого він фотографував приміщення заводу та підтримував зв’язок із куратором.

Фігуранту оголошено підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення провини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.