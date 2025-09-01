У Києві та Одесі затримали агентів РФ, які готували нові атаки по містах: серед них ексвійськова

Про це повідомила Служба безпеки.

"За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих "прильотів" по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах", – йдеться в матеріалі.

Обидва фігуранти діяли окремо, однак СБУ зʼясувала особу їхнього спільного куратора.

У столиці затримали 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя: його окупант відрядив шпигувати до Києва. Підозрюваний мав мав виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони.

Окрім того, чоловік відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київської області, по яких РФ планувала здійснити атаки.

фото: СБУ

Натомість в Одесі викрили ексвійськову, яка після звільнення почала співпрацювати з ГРУ.

"В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста. Утім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агентка так і не отримала", – пояснює СБУ.

Обом фігурантам оголосили підозри в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Нині вони перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.