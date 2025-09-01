У Києві та Одесі затримали агентів РФ, які готували нові атаки по містах: серед них ексвійськова
СБУ в Києві та Одесі затримала двох агентів ГРУ РФ, які готували нові атаки ворога, – серед них колишня військова, яка після звільнення почала співпрацю з Росією
Про це повідомила Служба безпеки.
"За матеріалами справи, фігуранти мали виявити і передати окупантам локації Сил оборони. Також агенти з’ясовували наслідки ворожих "прильотів" по цивільній інфраструктурі для коригування повторних ударів по українських містах", – йдеться в матеріалі.
Обидва фігуранти діяли окремо, однак СБУ зʼясувала особу їхнього спільного куратора.
У столиці затримали 31-річного вихідця з тимчасово окупованого Мелітополя: його окупант відрядив шпигувати до Києва. Підозрюваний мав мав виявити і передати окупантам локації ремонтних баз військової техніки Сил оборони.
Окрім того, чоловік відстежував часові інтервали найбільшого зосередження людей біля рекрутингових центрів Київської області, по яких РФ планувала здійснити атаки.
фото: СБУ
Натомість в Одесі викрили ексвійськову, яка після звільнення почала співпрацювати з ГРУ.
"В обмін на гроші від окупантів жінка передавала їм координати базування підрозділів морської охорони, прикордонників та Нацгвардії на території портового міста. Утім, як встановило розслідування, обіцяних грошей з РФ агентка так і не отримала", – пояснює СБУ.
Обом фігурантам оголосили підозри в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Нині вони перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 29 серпня контррозвідка СБУ затримала ще одну коригувальницю ворожого вогню по захисниках Донеччини. Зловмисницею виявилася мешканка Святогірська, яка працювала на російські спецслужби.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.59
- EUR Купівля 48Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе