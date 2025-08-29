Шпигувала за Силами оборони на Донеччині: затримано агентку спецслужб РФ

Про це інформує Служба безпеки України.

За матеріалами справи, ворог завербував фігурантку під час окупації прифронтового міста на початку повномасштабної війни. Після звільнення громади Силами оборони росіяни залишили агентку за місцем проживання та проінструктували про додаткові заходи конспірації.

Згодом на месенджер жінки вийшов "зв’язковий" – бойовик спецпідрозділу "БАРС-16" країни-агресора, який воює на східному фронті. Листуючись з агенткою, він поставив їй завдання збирати інформацію про пункти базування та напрямки переміщення українських військ на Лиманському напрямку.

"Найбільше ворога цікавили укріпрайони, вогневі позиції та маршрути руху підрозділів Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку. Для збору розвідданих фігурантка обходила місцевість та випитувала потрібні їй відомості під час побутових розмов з місцевими жителями", - розповіли в Службі безпеки.

Співробітники СБУ покроково задокументували злочини агентки та завчасно убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

"Зловмисницю було затримано в її оселі. Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.