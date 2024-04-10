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Убивство 4 чоловіків у Варшаві: підозрюваних п'ятьох українців і поляка взяли під варту

10 квітня, 2024 середа
22:29
Кримінал кримінальні справи

За рішенням суду району Мокотув у Варшаві під варту взяли шістьох підозрюваних у справі про вбивство чотирьох чоловіків. Затримані - п’ятеро українців та поляк

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Вбивство трьох чоловіків інкримінують 34-річному українцю Андрію С. Подробиці щодо смерті четвертого - поки невідомі. 

Ще п’ятеро затримані за неповідомлення про злочин, серед них: 42-річний поляк та його 33-річна українська співмешканка, двоє українців 54 та 33 років, та 43-річна українка. 

"Усі клопотання були задоволені. Суд застосував тимчасовий арешт терміном на три місяці", - заявив суддя Гжегож Кшиштофюк.

Повністю зізнався у злочині про неповідомлення лише один затриманий. Деякі давали показання по стправі, але ця інформація засекречена. Андрій С. лише частково зізнався в інкримінованому йому злочині. 

Також у справі фігурувала 46-річна українка, яка минулого тижня повідомила про злочин - її відпустили. 

  • 9 квітня повідомлялося, що у Варшаві, неподалік середмістя, у закинутій будівлі поліція знайшла тіла чотирьох вбитих чоловіків. Серед них троє українців і один громадянин Польщі.
Теги:
Світ
Україна
Польща
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