Убивство 4 чоловіків у Варшаві: підозрюваних п'ятьох українців і поляка взяли під варту
За рішенням суду району Мокотув у Варшаві під варту взяли шістьох підозрюваних у справі про вбивство чотирьох чоловіків. Затримані - п’ятеро українців та поляк
Про це пише Gazeta Wyborcza.
Вбивство трьох чоловіків інкримінують 34-річному українцю Андрію С. Подробиці щодо смерті четвертого - поки невідомі.
Ще п’ятеро затримані за неповідомлення про злочин, серед них: 42-річний поляк та його 33-річна українська співмешканка, двоє українців 54 та 33 років, та 43-річна українка.
"Усі клопотання були задоволені. Суд застосував тимчасовий арешт терміном на три місяці", - заявив суддя Гжегож Кшиштофюк.
Повністю зізнався у злочині про неповідомлення лише один затриманий. Деякі давали показання по стправі, але ця інформація засекречена. Андрій С. лише частково зізнався в інкримінованому йому злочині.
Також у справі фігурувала 46-річна українка, яка минулого тижня повідомила про злочин - її відпустили.
- 9 квітня повідомлялося, що у Варшаві, неподалік середмістя, у закинутій будівлі поліція знайшла тіла чотирьох вбитих чоловіків. Серед них троє українців і один громадянин Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.88 Купівля 38.88Продаж 39.36
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе