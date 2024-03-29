Україна оголосила в розшук так званого очільника МЗС Придністров'я Віталія Ігнатьєва за підозрою у зраді
Україна оголосила в розшук міністра закордонних справ невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва за підозрою в колабораціоністській діяльності та посяганні на територіальну цілісність України
Про це повідомляє Moldova Liberă.
Служба безпеки України раніше вже викликала Ігнатьєва, але він не з'явився на допит.
Віталія Ігнатьєва підозрюють за двома статтями кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 110 - Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з можливою конфіскацією майна. Передбачається, що Ігнатьєв публічно закликав до вчинення дій з метою зміни державних кордонів України.
- ч. 6 ст. 111-1 - Колабораціонізм, карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади. За цією статтею Ігнатьєва підозрюють у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.
Довідково: Віталій Ігнатьєв - уродженець Одеської області та громадянин України, у 2012-2015 роках був членом Об'єднаної контрольної комісії з боку Тирасполя, а з 2016 року очолює в Тирасполі "зовнішньополітичне відомство".
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У вівторок, 19 березня, МЗС Молдови оголосило співробітника посольства Росії Олега Васнєцова персоною нон ґрата через організацію так званих виборів президента РФ на території невизнаного Придністров'я.
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