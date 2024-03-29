Україна оголосила в розшук так званого очільника МЗС Придністров'я Віталія Ігнатьєва за підозрою у зраді

Про це повідомляє Moldova Liberă.

Служба безпеки України раніше вже викликала Ігнатьєва, але він не з'явився на допит.

Віталія Ігнатьєва підозрюють за двома статтями кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 - Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з можливою конфіскацією майна. Передбачається, що Ігнатьєв публічно закликав до вчинення дій з метою зміни державних кордонів України.

ч. 6 ст. 111-1 - Колабораціонізм, карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади. За цією статтею Ігнатьєва підозрюють у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією.

Довідково: Віталій Ігнатьєв - уродженець Одеської області та громадянин України, у 2012-2015 роках був членом Об'єднаної контрольної комісії з боку Тирасполя, а з 2016 року очолює в Тирасполі "зовнішньополітичне відомство".